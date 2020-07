Nezha El Ouafi : “10.744 citoyens marocains ont été rapatriés avant le 1er juillet”

Le 6 juillet devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des représentants, Nezha El Ouafi a affirmé que jusqu’au 1er juillet, 10.744 citoyens sont rentrés au Maroc à bord de plus de 74 vols.

“L’opération de rapatriement, initiée par étapes, a été accélérée depuis la mi-mai, après des indices de contrôle de la situation épidémiologique dans le Royaume et le renforcement du système de santé et des capacités hospitalières destinées à assurer la sécurité sanitaire des citoyens”, précise la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger auprès du ministre des Affaires étrangères.

MRE bloqués au Maroc

Selon la ministre déléguée, quelque 45.309 Marocains résidant à l’étranger, bloqués au royaume au moment de la fermeture des frontières, ont pu rejoindre leur pays de résidence à la faveur des différents voyages organisés par les représentations diplomatiques étrangères.

“Le peu de MRE qui n’ont pas pu quitter le Royaume le pourront bientôt à travers les voyages aussi bien aériens que maritimes initiés par les ambassades et consulats étrangers” Nezha El Ouafi

Nezha El Ouafi a expliqué que le ministère avait mis en place une commission centrale chargée d’accompagner les MRE dont la présence sur le territoire national coïncidait avec la fermeture des frontières.

La ministre déléguée a expliqué que le but était de veiller à ce que le plus grand nombre d’entre eux soient inclus dans les voyages spéciaux organisés par les pays étrangers à travers leurs ambassades et consulats, et ce sous la supervision des autorités marocaines. Et de préciser : “Le peu de MRE qui n’ont pas pu quitter le Royaume le pourront bientôt à travers les voyages aussi bien aériens que maritimes initiés par les ambassades et consulats étrangers, avec une accélération de la fréquence de ces voyages de la part de la partie marocaine.”

Des voyages maritimes sont ainsi prévus les 13 et 20 juillet, qui devraient permettre le retour de près de 1800 citoyens marocains dans leur pays de résidence.

Marocains du monde

En ce qui concerne le retour des MRE au Maroc pour les vacances, Nezha El Ouafi a affirmé que cette opération restait liée à un ensemble de facteurs et considérations, principalement l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, mais aussi dans les pays de résidence et de transit. “L’organisation de cette opération dépend également de l’ouverture des frontières maritimes, terrestres et aériennes du Royaume et des pays impliqués dans l’opération, notamment européens, ainsi que des mesures prises par les pays de transit et leur volonté de coopérer dans l’organisation de cette opération pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions”, a-t-elle relevé.

Par ailleurs, la ministre déléguée a fait état de l’élaboration d’un plan d’action urgent, qui comprend une batterie de mesures administratives, sociales et économiques, à court et moyen termes, destiné à soutenir les MRE en situation difficile ou vulnérable. Ces mesures portent essentiellement sur la création d’un espace numérique dédié aux MRE sur les diverses plateformes numériques des établissements publics et des collectivités territoriales, mais aussi sur le renforcement de la protection et du soutien social de cette catégorie.

Enfin, la création d’une commission technique ministérielle devrait accompagner la crise du Covid-19 et ses implications pour la diaspora dans les pays d’accueil.