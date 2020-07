Marrakech au-delà du city branding

Marrakech est devenue ce que les publicitaires appellent un concept : non pas un produit ou même une gamme de produits, mais une sorte de “label” qui peut être apposé sur tout ce que l’imagination des consommateurs acceptera comme affinités électives entre une “atmosphère“ et un produit.” Après Marseille et Casablanca, l’ancien directeur du Centre Jacques Berque de 2005 à 2010 s’intéresse à la façon dont la ville ocre, bourgade marginale au début du XXe siècle, est devenue en quelques décennies une métropole classée par les guides touristiques parmi les cent villes “qu’il faut avoir visitées”.

Mise en récit du label

Ce travail d’anthropologie urbaine, initialement paru en 2018 chez La Découverte, est aussi riche qu’accessible. Michel Peraldi…