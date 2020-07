Le Fquih Binebine, un père entre réalité et fiction

Si nous avons choisi de reproduire ici des extraits du roman de Mahi Binebine, c’est parce que le livre apporte un éclairage des plus précieux à l’Histoire. Largement autobiographique, où le “je” du commensal devient le fil d’Ariane, le livre raconte de manière sensible et nuancée le Fquih Binebine, sans aucun jugement. Un père dans sa vérité nue. Mais le livre est aussi un miroir de la vie de cour, un révélateur d’un palais fascinant et effrayant, où rien n’est acquis, où tout tourne autour de l’astre Roi. Une microsociété où servitude et servilité font bon ménage. Roman des Mille et Une Nuits? Une des deux faces de Janus, seulement. Il…