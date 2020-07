Le Fquih Binebine, l'homme qui faisait rire Hassan II

La trajectoire du Fquih Binebine, commensal-poète le plus fameux de Hassan II, captive. Sa vie au palais s’étale sur trois décennies: de 1968 à 2001. Deux de ses fils, le talentueux artiste et écrivain, Mahi, et Najib, ont accepté tous deux de nous raconter leur père, devenu par un heureux hasard et… par l’entremise de Oum Kalthoum (oui, oui…), commensal. Il rencontre pour la première fois le roi Hassan II en 1968 et quitte le palais en 2001. Dans leurs souvenirs, les frères racontent ce père qu’ils admiraient, qu’ils appelaient, par déférence et courtoisie, “al fquih” -et non “papa”-, ils reviennent sur sa mémoire phénoménale, sa relation au défunt roi, sa vie au palais, sa disgrâce… Ce témoignage oral inédit, nous l’accompagnons de quelques extraits du roman…