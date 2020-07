À Agadir, la mort d’animaux de la Vallée des Oiseaux fait scandale

Des photos d’animaux morts ou à l’agonie, prises dans ce parc très touristique de la région Souss-Massa, ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Le 18 juin, une première alerte était lancée sur Facebook par l’association Paysages de l’environnement et de la culture. Selon son président Rachid Saffih, le bilan est accablant : un kangourou, un cerf, cinq chèvres et cinq oiseaux appartenant à différentes espèces rares, dont la mort reste inexpliquée. “Ils disent que les animaux ont été attaqués par des chiens errants. Pour nous, ce n’est pas possible, ils n’ont même pas comment entrer, et ne s’attaqueraient pas à un kangourou par exemple. Nous ne connaissons pas la réelle cause de leur mort”, relève l’associatif, Rachid Saffih, sur un ton dubitatif. Michèle…