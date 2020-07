PETROM et CIH Bank s’allient et lancent un nouveau moyen de paiement mobile dans les stations de service PETROM

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

À la fois novateur, pratique et sécurisé, ce nouveau moyen de paiement offre la possibilité au client de régler ses achats de produits et/ou de services à la pompe ou en boutique, en alternative au paiement en espèces ou par carte bancaire. Pour en bénéficier, le client doit disposer d’une M-Wallet (porte-monnaie électronique) auprès d’un opérateur bancaire ou d’un établissement de paiement.

Cette solution interopérable a été développée et mise en place en étroite collaboration avec CIH Bank et sera enrichie par d’autres services à valeur ajoutée à destination des clients, tels que les services de paiements en collaboration avec la filiale établissement de paiement de CIH BANK, LANA CASH et notamment :

• L’enrôlement des clients

• Le versement et retrait

• Transfert d’argent

• Paiement des factures

À travers ce partenariat, PETROM et CIH Bank s’engagent pour la création d’un modèle de collaboration précurseur, en matière d’innovation technologique et financière.

“L’objectif d’une telle coopération est de lancer une nouvelle forme de collaboration Maroco-Marocaine pour accélérer le processus de la digitalisation de toute notre chaîne de valeur, au grand bénéfice des partenaires et des clients”, affirme M. Issam Alloul, Directeur des systèmes d’information de PETROM.