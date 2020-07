MST, grossesses non désirées, protocoles de soin suspendus : la santé reproductive mise à mal par le confinement

De façon générale, le confinement a eu un impact très négatif sur la santé des femmes, et pas uniquement sur le plan sexuel et reproductif, mais bien dans sa globalité”, constate la gynécologue-obstétricienne Latifa Jamai. Si les consultations gynécologiques sont restées possibles pendant le confinement et que des téléconsultations ont pu limiter les déplacements des patientes, le suivi médical et l’accès à la contraception ont tout de même été perturbés. Latifa Jamai n’est pas la seule à tirer la sonnette d’alarme. La présidente de l’Association marocaine de planification familiale (AMPF) Fadoua Bakhadda, ainsi que le gynécologue-obstétricien et président de l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC) Chafik Chraibi s’accordent pour dire qu’il s’agit à présent d’évaluer les besoins en matière de suivi médical, et de redoubler d’efforts au niveau de la prévention.

Rétablir le protocole de soin

