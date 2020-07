L’après-Covid : impact sur les opportunités de carrière IT au Maroc

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Une première dans le secteur IT, avec cette vidéoconférence live organisée par la multinationale everis, installée depuis 2016 à Cabo Negro, et qui compte plus de 27.000 collaborateurs dans le monde, et 150 dans son centre au nord du Maroc.

Fred Sabbah, directeur général de everis, a invité pour ce webinaire live un panel d’intervenants avec Amine Zarouk, président de l’APEBI Maroc, Alexandra Montant, DGA de Rekrute.com, et Abdellatif Moukrim, Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan. Voici les principales conclusions de ce webinaire.

Pour comprendre comment cette crise a touché les différents secteurs, le webinaire a commencé avec l’intervention de M.Zarouk.

Selon le président de l’Apebi, “tous les secteurs ont été impactés, le secteur IT n’échappe pas à la règle. Mais ce n’est pas le plus touché, nous ne sommes pas à l’arrêt comme le secteur du tourisme par exemple”.

“L’IT est un macrosecteur, qui regroupe notamment les distributeurs de matériel informatique, les sociétés de services, des startups, les offshoreurs et les opérateurs télécom… Tous n’ont pas été impacté de la même manière”, a-t-il ajouté.

Sabbah vient confirmer cela, en ajoutant que pour le secteur IT et dans le cas d’everis, il y’a eu une adaptation très rapide, et 100 % des professionnels de la société sont passés en mode télétravail en 24 heures.

“Cette crise sera positive pour le secteur à moyen terme, étant donné que c’est la réticence vis-à-vis du digital et de l’IT qui a toujours bloqué le développement de certains grands projets”, ajoute M. Zarouk. “Nous avons des entreprises qui étaient réticentes à recruter des personnes qui travaillent à distance ou en dehors de leurs locaux, mais qui sont plus souples aujourd’hui.”

Comme l’indique M.Sabbah, le secteur de l’offshoring devrait ressortir renforcé de la situation suite à la probable réduction des coûts des donneurs d’ordre et de la faisabilité de réaliser les projets à distance comme il a été démontré. “La digitalisation va s’accélérer non seulement dans le privé, dans l’administration mais aussi dans l’enseignement et même dans les processus de recrutement”, a-t-il souligné.

Digitalisation du processus de recrutement

“Côté recrutement, il y a également eu beaucoup de changements”, a déclaré Alexandra Montant, DGA de ReKrute.com. “On est passé au digital, notamment pour les entretiens et la signature des contrats, qui se faisaient à distance en période de COVID, et cela a bien marché.”

Mme Montant a également noté qu’il y avait un gel complet des recrutements durant les premiers mois de la crise. Et que c’est reparti sur un rythme normal à partir de mai. everis fait partie des sociétés qui ont continué de recruter de manière massive pendant toute cette période pour atteindre son objectif de recruter plus de 70 personnes et passer le cap des 200 talents en 2020. L’entreprise a également convertit tout son processus de recrutement en ligne.

Mme Montant dit s’attendre à une explosion des recrutements dans le secteur IT, puisqu’il y a un réel besoin. “En 2019 rien que sur ReKrute, il y avait 315.000 postes ouverts pour les profils IT”.

Privilégier l’IT dans les universités et les formations de reconversion

Pour satisfaire le besoin des entreprises en terme de recrutement de jeunes lauréats, Abdellatif Moukrim, Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan, a indiqué “qu’il faudra augmenter le nombre d’étudiants dans les filières en relation avec l’IT, et organiser des formations continues avec les entreprises pour répondre à ce besoin, et permettre aux employés de travailler indépendamment de l’espace et du temps, et accompagner ainsi la digitalisation au Maroc”.

La faculté tétouanaise, qui compte près de 9000 étudiants et plus de 200 enseignants-chercheurs, s’est par ailleurs très rapidement adaptée pour poursuivre le déroulement des cours grâce à des sessions virtuelles organisées en 48 h et qui ont encouragé la Faculté à envisager de développer le e-learning dans le futur.

Moukrim a pour sa part souligné que des formations de reconversion ont été réalisées en 2019 avec everis, afin de former des étudiants en mathématiques, physique ou biologie au développement informatique pour subvenir à la pénurie de ressources.

Le télétravail va-t-il s’installer de façon durable ?

Le sujet du télétravail a naturellement été abordé en raison du confinement et de l’adaptation rapide des sociétés du secteur à ce nouveau modèle de fonctionnement.

everis avait déjà mis en place un programme de flexibilité everFlex depuis 2019 pour permettre à ses collaborateurs de faire du télétravail 1 jour/semaine. Avec cette expérience, tout indique que le télétravail sera encore plus généralisé et va rester dans le panorama marocain, d’après le CEO de everis.

Selon lui, “nous allons maintenir le télétravail au moins jusqu’en Septembre et prévoyons d’offrir encore plus de flexibilité à nos collaborateurs dans le futur. Notre priorité a été dès le début de privilégier la santé de nos équipes, et nous continuerons à le faire”.

Selon Mme Montant, le télétravail n’existait pas au Maroc, ou exceptionnellement dans certaines entreprises. “Seul 14 % des employés ont déjà fait du télétravail, parce qu’ils étaient malades ou en congé”. “Après le COVID, nous avons eu des entreprises qui sont passées au télétravail en 24 h, et c’était un choc positif autant pour les collaborateurs que pour les managers et directeurs.”

La DGA de ReKrute a par ailleurs présenté quelques avantages du télétravail, en terme de recrutement, comme offrir la possibilité aux personnes éloignées de travailler depuis n’importe quelle ville, et recruter des personnes qui n’étaient pas accessibles auparavant.

“Les gens qui travaillaient en freelance se sont rendus compte qu’en cas de crise, leur salaire n’est pas garanti. Beaucoup de personnes ont donc commencé à chercher des postes en entreprises, ce qui donne l’opportunité aux sociétés de recruter des seniors qui n’étaient pas accessibles auparavant”, développe Mme Montant.

Le Smart Working : l’innovation everis Maroc pour plus de flexibilité

D’ailleurs everis est en train de lancer une campagne de recrutement basée sur la recherche de profils souhaitant télé-travailler 100 % de leur temps : les Smart Workers ©.

Selon M. Sabbah, “l’expérience Smart Worker est une proposition pour les professionnels qui aiment la flexibilité, sont autonomes, organisés mais surtout avec une forte orientation aux résultats. Cette initiative est pensée pour toutes les personnes qui voudraient rejoindre notre multinationale au nord, mais ont des contraintes les obligeant à travailler depuis leur ville ou leur domicile, pour des raisons de famille ou autre”.

Un nouveau challenge s’offre aux professionnels de l’informatique mais aussi un nouvel éventail de possibilités.

Affaire à suivre…