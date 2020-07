Hilton définit un nouveau standard sanitaire pour l’industrie hôtelière en collaboration avec RB/Lysol et la Mayo Clinic

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dénommé le Hilton CleanStay with Lysol protection en Amérique du Nord, le programme rigoureux associe le savoir-faire et l’approche scientifique de RB en matière de pratiques de nettoyage et d’offre de produits. Des experts de l’équipe de prévention et de contrôle des infections de la Mayo Clinic conseilleront et aideront à améliorer les protocoles de nettoyage et de désinfection d’Hilton.

Hilton CleanStay s’appuiera sur les normes exigeantes d’entretien et d’hygiène des propriétés Hilton dans le monde entier, où des produits de nettoyage de qualité commerciale et des protocoles améliorés sont actuellement utilisés. L’objectif de Hilton CleanStay est de fournir aux clients une sécurité et tranquillité d’esprit lorsqu’ils séjournent dans l’un des 6100 établissements Hilton représentant au total 18 marques. L’initiative vise à renforcer les normes de propreté, visibles par les clients tout au long de leur séjour, dans leurs chambres, les restaurants, les salles de fitness et les autres espaces communs.

Hilton CleanStay a été développé pour répondre à l’évolution des attentes des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19. Les recherches indiquent en effet que les consommateurs sont de plus en plus soucieux des conditions d’hygiène pendant leur voyage, et la confiance dans les normes de propreté sera essentielle pour recommencer à voyager.

“Notre priorité a toujours été la sécurité de nos clients et des membres de l’équipe”, déclare Christopher J. Nassetta, Président et Directeur général d’Hilton. “Hilton CleanStay s’appuie sur les meilleures pratiques et protocoles que nous avons développés au cours des derniers mois, permettant à nos clients de se détendre et de profiter des expériences inoubliables que nous avons à offrir — tout en protégeant les membres de notre équipe qui sont en première ligne.”

RB mettra à disposition ses experts en matière d’hygiène et de désinfection dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, en s’appuyant sur plus de 130 ans de recherche scientifique et de réflexion pour soutenir la sensibilisation, la formation et la fourniture de produits et de systèmes. RB et Hilton étudient également les possibilités d’étendre le programme à un partenariat global.

“Chez RB nous sommes engagés dans la poursuite incessante d’un monde plus propre et plus sain. Il est impératif que nous protégions tous les consommateurs, aujourd’hui et dans les jours à venir, alors que nous attendons tous avec impatience de nouvelles façons de retourner au travail et à nos loisirs”, déclare Rahul Kadyan EVP Amérique du Nord Hygiène/Maison de RB. “Nous avons hâte de travailler avec Hilton et la Mayo Clinic pour apporter cette expertise et nos solutions de produits uniques au programme de protection Hilton CleanStay with Lysol.”

La Mayo Clinic et Hilton sont étroitement liés. Vers la fin de sa vie, Conrad Hilton est devenu un patient et un partisan de la Mayo Clinic. En 1972, un don de 10 millions de dollars d’Hilton a permis de lancer le Conrad N. Hilton Building for Laboratory Medicine, qui fut le premier bâtiment du complexe Mayo conçu spécifiquement pour la médecine de laboratoire. Le bâtiment a été inauguré le 18 octobre 1974 et fait toujours partie du campus de la Mayo Clinic à Rochester, dans le Minnesota.

La Mayo Clinic, le meilleur système hospitalier des États-Unis, mettra son expérience et son expertise à profit pour conseiller les hôtels Hilton sur les protocoles de nettoyage, les programmes de formation et les garanties de qualité.

“La sécurité individuelle est extrêmement importante alors que nous rouvrons les activités commerciales et récréatives dans le monde entier”, déclare le docteur Stacey Rizza, spécialiste des maladies infectieuses à la Mayo Clinic. “Nous sommes fiers d’apporter l’expertise et les connaissances de la Mayo Clinic en réponse au COVID-19 à l’échelle nationale et mondiale. Mayo est impatiente de travailler avec le personnel d’Hilton et de le conseiller sur le protocole de programme et de formation.”

Avec l’aide d’experts médicaux et techniques de la Mayo Clinic, Hilton réécrit ses protocoles de nettoyage afin de traduire les meilleures pratiques des normes d’hygiène hospitalière dans les chambres d’hôtel. Les experts médicaux de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Mayo Clinic prodigueront également des conseils sur les nouvelles technologies et méthodes, aideront au développement de la formation et créeront un programme rigoureux d’assurance qualité.

Bien que les détails du programme soient encore en cours d’élaboration et devraient être annoncés prochainement, les normes de la marque hôtelière comprennent :

• Sceau de chambre du Hilton CleanStay : ajouter une mesure d’assurance supplémentaire en plaçant un sceau de chambre sur la porte pour indiquer aux clients que leur chambre n’a pas été visitée depuis qu’elle a été nettoyée et désinfectée minutieusement.

• Nettoyage en profondeur des 10 zones les plus fréquemment touchées : désinfection supplémentaire des zones les plus fréquemment touchées dans les chambres d’hôtes — interrupteurs, poignées de porte, télécommandes de télévision, thermostats et autres.

• Éliminer les équipements en papiers : retirer les stylos, les papiers et le répertoire des hôtes ; possibilité de compléter avec une offre numérique, fourniture également disponible sur demande.

• Focus sur Fitness Centres de remise en forme : amélioration des consignes de désinfection du Fitness Centre de l’hôtel, éventuellement en le fermant pour le nettoyer plusieurs fois par jour et en limitant le nombre de clients autorisés à entrer en même temps.

• Nettoyer et nettoyer encore : augmenter la fréquence de nettoyage des espaces communs.

• Lingettes désinfectantes mises à la disposition des clients : installer des stations aux entrées principales et dans les zones clés à forte fréquentation, par exemple, en encourageant les clients à essuyer le bouton de l’ascenseur avant d’appuyer sur la touche.

• Enregistrement sans contact : Hilton va redoubler d’efforts pour offrir sa technologie Digital Key primée aux clients qui souhaitent vivre une expérience d’arrivée sans contact. Les clients peuvent s’enregistrer, choisir leur chambre, accéder à leur chambre avec une clé numérique et la quitter à l’aide de leur appareil mobile grâce à l’application Hilton Honors dans les hôtels participants. Hilton continuera à déployer ses capacités de clé numérique aux portes et points d’accès communs dans tous les hôtels.

• Technologies de désinfection innovantes : Hilton explore l’ajout de nouvelles technologies comme les pulvérisateurs électrostatiques — qui utilisent un brouillard désinfectant chargé électro statiquement — et la lumière ultraviolette pour assainir les surfaces et les objets.

Tout au long du nouveau processus de nettoyage, les membres de l’équipe des hôtels recevront un équipement de protection individuel et une formation améliorée conçue pour protéger leur bien-être tout en continuant à offrir un accueil hors pair dans chaque hôtel Hilton.