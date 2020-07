Ramid et Amekraz dans l’œil du cyclone

Les deux sont ministres, figures de proue du PJD et avocats. El Mostafa Ramid et Mohamed Amekraz sont aujourd’hui malmenés par deux fuites remettant en cause leur honnêteté, et par là même, questionnant leur présence dans le gouvernement. Au sein du parti de la lampe, le premier préside la commission centrale pour l’intégrité et la transparence, l’autre dirige la Chabiba. Au sein du gouvernement, le premier est ministre d’Etat chargé des Droits de l’homme et des Relations avec le parlement, le second ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Dans le cas de Ramid, tout a commencé par un enregistrement audio diffusé sur WhatsApp, dans la soirée du jeudi 18 juin. Une source anonyme y accuse le ministre, réputé très proche de Saâd-Eddine El Othmani, Chef du gouvernement et secrétaire général du PJD,…