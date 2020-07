Dictionnaire amoureux des langues arabes

Un travail de fouille. C’est bien à cela que s’est attelé, avec une précision rigoureuse, Abdelmajid Jahfa, qui publie ici un véritable travail d’amoureux des langues arabes. L’arabe standard et l’arabe marocain. Ensemble. Et rarement on lira un dictionnaire avec autant de plaisir. De mot en mot, l’auteur retrace les échanges, réciproques, qui se produisent entre deux langues également vivantes. Linguiste, il fait apparaître les lois qui président à ces fécondations mutuelles : métaphorisation, généralisation, ou au contraire spécialisation.

Langues vivantes

L’apport majeur de ce travail est une réflexion sur la norme, d’une grande portée culturelle, sociale et politique. L’arabe standard n’est pas la matrice dont l’arabe marocain, comme les autres dialectes arabes, serait un dérivé : “La diglossie existait avant le Coran”, rappelle Abdelmajid Jahfa. C’est l’islam qui a…