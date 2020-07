L’association Jood poursuit sa campagne de solidarité pour aider les sans-abri

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Jood continue, en ces temps de crise et dans plusieurs villes du Maroc (Marrakech, Rabat, Salé, Casablanca et El Jadida), à mener des campagnes de distribution alimentaire et de biens de première nécessité auprès des personnes dans le besoin.

Soutenue par plusieurs partenaires dont la BMCI, l’association a mis en place un dispositif pour subvenir aux besoins des personnes fragilisées par la propagation du coronavirus dans le pays.

Vous pouvez vous aussi agir pour la dignité des sans-abri en faisant un don sur le site de l’association : Cliquez ici