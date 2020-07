Il y a de nombreuses familles qui souffrent de la crise du Covid-19 Nous pouvons les aider... Vous pouvez les nourrir pendant deux semaines avec seulement 250 Dhs

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les familles très pauvres des villages enclavés des provinces d’Azilal, EL Haouz, Chichaoua et Kalaâ des Sraghna, les mères célibataires qui vivent seules avec leurs enfants, les migrants subsahariens de Casablanca, Rabat et Mohammedia ont besoin de nous.

L’association INSAF, grâce à ses partenaires a pu les soutenir à travers la distribution de 16 125 paniers avec des produits alimentaires pour nourrir leurs enfants pendant 2 semaines.

Plus de 100 000 masques et des milliers de litres d’eau de javel ont été distribués pour protéger cette population vulnérable.

Une affiche de sensibilisation a été conçue, en arabe en français et en anglais pour expliquer les gestes barrières, les symptômes et pour indiquer le numéro à contacter en cas de contamination.

Hélas, cela ne suffit pas, tout le monde est concerné, tout le monde doit s’impliquer…

INSAF continue à mobiliser ses ressources pour collecter des dons et des fonds pour préparer et distribuer des aides alimentaires aux plus nécessiteux

Aidez-nous à les aider… Cliquez ici