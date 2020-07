Ihsane Hafidi : “Les élites partisanes se perdent entre la politique de sécurité et la politique pénale”

Docteur en études de sécurité et gestion des risques, Ihsane Hafidi vient de publier “Politiques de sécurité au Maroc : du pouvoir et des rôles des élites politiques” au Centre arabe de recherche et d’études politiques. Un ouvrage dans lequel le chargé de cours et chercheur en sciences de la sécurité retrace la formation de la relation entre le pouvoir et la classe politique marocaine. Entretien.

Par Jassim Ahdani