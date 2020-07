Le OPPO A92, l’outil de divertissement idéal pour les jeunes marocains

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

OPPO, la marque de smartphones leader au niveau mondial, annonce le lancement, à partir du 27 juin prochain, du tout nouveau modèle de sa série A. Il s’agit du OPPO A92, un smartphone parfaitement étudié pour permettre aux jeunes de profiter d’un maximum de connectivité et de divertissement, notamment dans le contexte actuel d’après confinement. Ce nouveau-né de la série A saura répondre aux besoins des jeunes de tous horizons aussi bien par son petit prix, par sa technologie embarquée et par les possibilités qu’il offre en matière de divertissement digital, du fait de sa grande fluidité et de sa réactivité à toute épreuve. Avec le OPPO A92, le jeune public pourra avoir accès à un produit extrêmement polyvalent et innovant.

OPPO comprend très bien les besoins du consommateur marocain et a travaillé à offrir au jeune public un outil extrêmement performant et parfaitement accessible, qui se caractérise par de très hauts niveaux d’efficacité tout en lui offrant une expérience d’utilisation optimale. Afin d’être au diapason avec les besoins du marché national et même au-delà, OPPO a doté son OPPO A92 d’un design rafraîchissant, ainsi que de caractéristiques techniques de très haut calibre, et ce tant sur le plan matériel que logiciel.

La technologie innovante qui équipe le OPPO A92 permet aux usagers de briser toutes les limites, mais aussi d’ouvrir leur esprit vers de nouvelles possibilités, sans jamais être dépassés par les situations ou par le temps. Le OPPO A92 est ainsi équipé de toute une panoplie de fonctions photographiques de pointe. Destiné à susciter le maximum d’inspiration auprès des utilisateurs, il devient ainsi la solution idéale pour redéfinir en profondeur les limites de la créativité chez des milliers de jeunes marocains. Les utilisateurs du OPPO A92 auront de fait la possibilité de capturer des images époustouflantes, et ce quel que soit l’endroit ou l’objet photographié (vastes plateaux, rues étroites de ville, plages ensoleillées, nuits sombres et sans lune…).

OPPO a en outre procédé à des ajustements novateurs lors de la conception du OPPO A92. Ainsi, le OPPO A92 fait passer l’aspect esthétique à un tout autre niveau. Avec son grand écran FHD+ immersif et sa performance sonore double Haut-parleurs stéréo, sa batterie à haute autonomie pour vous faire vivre une expérience d’utilisateur extrême, Ajoutant un design bien soigné avec sa cosmétique éépoustouflante, son corps traversé de stries lumineuses qui scintillent à chaque mouvement… tout est étudié pour offrir le meilleur design possible aux utilisateurs, mais aussi le meilleur rapport qualité/prix.