Appel à candidatures pour SoliAds

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le programme SoliAds est né du constat que la plupart des associations à but non lucratif manquent de présence et de visibilité sur Internet, et rencontrent des difficultés pour communiquer sur le web. Ceci a pour conséquence de diminuer leur influence et limiter leur capacité à récolter des dons.

Touch Media souhaite, à travers SoliAds, aider ces associations à élargir efficacement leurs communautés et réseau d’influence ainsi que leur capacité à attirer plus de participants et récolter des dons.

L’appel à candidatures concerne les associations à but non lucratif.

Les associations peuvent postuler sur www.soliads.ma jusqu’au 15 juillet 2020. À l’issue de cette période, trois associations seront sélectionnées lors d’un vote où participeront les salariés de Touch Media.

Les associations retenues bénéficieront gratuitement, durant une période de 6 mois :

• D’un programme de formation au digital

• D’un conseil gratuit en communication digitale

• D’une prise en charge intégrale des frais de leurs publicités sur Internet

• De la gestion opérationnelle gratuite de leurs opérations digitales

Touch Media espère, à travers SoliAds, pouvoir accompagner ces associations à acquérir une expertise digitale, obtenir davantage de visibilité sur la sphère web, accroître leur notoriété sur les médias sociaux, développer leurs ressources tant financières que matérielles et enfin, valoriser leur engagement bénévole auprès du grand public.