Les non-dits du nouveau “modèle marocain” de regroupement des cas actifs

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Conjointement signé par le ministère de la Santé et l’Intérieur, un communiqué diffusé le 13 juin annonce le regroupement des quelques 700 cas actifs stables atteints du Coronavirus au Maroc au sein de deux structures sanitaires à Benslimane et Ben Guérir. Sur ces structures d’accueil nous n’en saurons toutefois pas plus hormis qu’elles permettront aux autorités de mettre en place des mesures de déconfinement à compter du 20 juin. Sur les infrastructures en question, le transport vers celles-ci ou encore leur capacité d’accueil, le mystère reste entier. TelQuel tente de lever le voile.

Pourquoi cette stratégie ?

Le premier objectif de la manœuvre est d’accélérer, à partir…