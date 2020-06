Ilyas Tahiri, un George Floyd hispano-marocain ?

Bientôt un an et toujours le flou. Les circonstances de la mort d’Ilyas Tahiri, alors âgé de 18 ans, asphyxié par des gardes de sécurité dans un centre pour mineurs andalou, ont pris une dimension nouvelle. C’est que la disparition de cet adolescent d’origine marocaine résonne à plus d’un titre avec celle de George Floyd, cet Afro-Américain mort le 25 mai à Minneapolis, sous le genou de Derek Chauvin, un policier blanc. En Espagne comme au Maroc, il n’a fallu qu’une poignée de jours pour que le drame survenu dans le Minnesota fasse écho à celui d’Alméria. Dans les deux cas, les interventions ont été mortelles, mais également filmées et relayées. Des séquences longues de plusieurs minutes et dont le dénouement connaîtra l’asphyxie des victimes, et l’effroi de ceux qui ont visionné…