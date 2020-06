[EXCLUSIF] Dépistage en entreprise : les deux scénarios de la CGEM

Déployée depuis le 3 juin, la campagne massive de dépistage des salariés du secteur privé demeure teintée de zones d’ombres. L’initiative lancée par la CGEM sur « instructions royales, en coordination avec le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur« , avait pour objectif initial de déployer un dispositif de tests massifs au sein des entreprises désireuses de reprendre une activité normale, et ce, via des tests PCR, “plus adaptés à des situations où la prévalence du virus est faible”, précise la CGEM. Afin de maximiser la portée des tests, une stratégie de pooling ou de regroupement des prélèvements permettrait d’optimiser le nombre de salariés soumis aux tests, avec pour objectif d’arriver à une vitesse de croisière de 40.000 dépistages par jour. Selon la CGEM, d’ores et déjà,…