L’Exécutif veut regrouper les cas actifs

Un tournant dans la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus ? C’est ce que semble indiquer ce communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur et de la Santé diffusé ce 13 octobre. Celui-ci indique qu’ « au vu de l’évolution maitrisée que connait la situation épidémiologique et sanitaire liée au Covid 19 », le gouvernement envisage de regrouper les cas actifs au coronavirus «au sein de deux structures sanitaires spécialisées, localisées respectivement à Benslimane et à Ben Guérir ».

Ces structures seront gérées à la fois par des médecins civils et militaires et « offriront toutes les conditions d’hébergement adéquat et de suivi médical approprié » indique le communiqué conjoint des départements d’Ait Taleb et de Laftit. Ce regroupement ne signifie pas pour autant la fin des tests de dépistage massif qui continueront à être effectués dans les entreprises et espaces professionnels seon la même source. L’application de cette mesure signifie également, qu’à partir du 20 juin, un processus de levée progressive du confinement sera mis en place tout en prenant compte « de l’évolution de la situation épidémiologique du Royaume ».

Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, le Maroc compte actuellement 797 cas actifs au coronavirus.