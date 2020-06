CIH Damane Relance, une bouffée d’air pour les entreprises

Une large campagne de communication a été mise en place orientée vers l’affichage (4*3- agences..), la radio et le digital pour réaffirmera le rôle de CIH BANK comme une banque engagée auprès de sa clientèle dont elle connaît parfaitement les besoins.

Avec un plafond d’un million de dirhams, CIH présente Damane Relance, le crédit à moyen terme dédié au financement du besoin en fonds de roulements des entreprises de petites tailles (TPE) impactées par la crise COVID-19.

Pour relancer leurs activités, les très petites entreprises fortement impactées par la crise Coronavirus bénéficieront d’une durée de financement qui ne dépasse pas 7 ans (maximum), dont deux années de différé. Elles auront aussi le choix de périodicité de remboursement, mensuelle ou trimestrielle.

Le crédit DAMANE RELANCE permet aux TPE impactées par la crise de bénéficier de certains avantages comme le taux de financement bonifié, et la garantie CCG qui couvre 95% du montant du crédit. Les entreprises éligibles sont celles fortement impactée par la crise, et qui affichent un chiffre d’affaire inférieur à 10 millions de dirhams.

Crédit relance PME & GE

En plus du crédit relance pour les TPE, CIH dispose d’une offre de crédit dédié à la relance des grandes et moyennes entreprises, impactées par la crise Covid-19. Le but est le même : permettre aux entreprises de relancer leurs activités dans les meilleures conditions possible, pour assurer une productivité continue pour les PME & GE dont le chiffre d’affaire est supérieur à 10 millions de dirhams.

Pour la même durée de financement (7 ans dont 2 ans de différé en principal), le plafond du crédit relance des PME & GE, est de 100 millions de dirhams. La périodicité de remboursement est également mensuelle ou trimestrielle selon le choix du client.

Au niveau des avantages, CIH assure un taux bonifié, alors que la CCG couvrira la grande partie du montant, selon le chiffre d’affaire de l’entreprise. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 200 millions de dirhams, la CCG couvrira 90% du crédit en principal. Elle couvrira également 85 % du crédit en principal pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 200 millions de dirhams, tant qu’il reste inférieur ou égal à 500 millions de dirhams.