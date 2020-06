Covid-19 : feu vert pour tester un potentiel médicament sud-coréen

La Food and Drug Administration (FDA) a donné le feu vert à la phase 1 des essais cliniques du médicament “GX-17” contre le cancer, candidat pour le traitement des patients atteints du Covid-19, a annoncé le société, citée par l’agence d’information sud-coréenne Yonhap.

Conjointement développé par la société biopharmaceutique sud-coréenne Genexine Inc et la société biopharmaceutique américaine NeoImmuneTech Inc, le GX-17 sera administré aux patients adultes présentant des symptômes modérés d’infection au coronavirus. Le GX-17 est un médicament d’immunothérapie ciblant l’interleukine-7, qui joue un rôle essentiel dans la prolifération de cellules T dans le corps.

Genexine fait partie d’un consortium de six sociétés qui inclut SK Life Science Inc, filiale de “SK”, le troisième conglomérat de Corée du Sud, pour développer de nouveaux vaccins contre le Covid-19.

(avec MAP)