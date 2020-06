Où ? Quand ? Comment ? Ce qu’il faut savoir sur la première phase du déconfinement marocain

Les ministères de la Santé et de l’Intérieur présentent leur plan de déconfinement. Quelques heures avant le grand oral du Chef de gouvernement sur le même sujet, et l’adoption d’un décret prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet, les deux ministères impliqués dans la gestion de la pandémie de coronavirus ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils détaillent les mesures à venir. C’est dans le but de “préparer un retour à la vie normale et un redémarrage des activités économiques et sociales” que les deux départements ont annoncé une batterie de mesures dont l’application débutera le 11 juin.

Dans cette optique, le territoire national a été découpé en deux zones “d’allègement des mesures” qui se divisent de la manière suivante.

La zone numéro 1 inclut les préfectures et provinces suivantes :

• Les provinces de la région Beni Mellal-Khénifra

• Les préfectures et provinces de la région Souss-Massa

• Les provinces de la région Guelmim-Oued Noun

• Les provinces de la région Laâyoune-Sakia Al Hamra

• Les provinces de la région Dakhla-Oued Ed Dahab

• La préfecture de M’diq-Fnideq

• La province de Tétouan

• La province de Fahs-Anjra

• La province d’Al Hoceima

• La province de Chefchaouen

• La province d’Ouezzane

• La préfecture de Meknès

• La province d’Ifrane

• La province de Moulay Yaâcoub

• La province de Sefrou

• La province de Boulemane

• La province de Taounate

• La province de Taza

• La province de Khémisset

• La province de Sidi Kacem

• La province de Sidi Slimane

• La province de Settat

• La province de Sidi Bennour

• La province de Chichaoua

• La province d’El Kelaâ des Sraghna

• La province d’Essaouira

• La province de Rehamna

• La province de Safi

• La province de Youssoufia

La zone numéro 2 se compose, elle, des préfectures et provinces suivantes :

• La préfecture de Tanger

• La province de Larache

• La province d’El Hajeb

• La préfecture de Rabat

• La préfecture de Skhirat-Temara

• La province de Kénitra

• La préfecture de Casablanca

• La préfecture de Mohammedia

• La province d’El Jadida

• La province de Nouaceur

• La province de Mediouna

• La province de Benslimane

• La province de Berrechid

• La préfecture de Marrakech

Dans ce communiqué conjoint, les départements d’Ait Taleb et de Laftit indiquent que tout passage vers une nouvelle phase de déconfinement sera tributaire d’une évaluation préalable des mesures et conditions nécessaires à l’aménagement des mesures dans chacune des zones du territoire national. Celles-ci devront être assurées par des comités de veille locaux pilotés par les walis et gouverneurs, et incluant notamment des représentants du ministère de la Santé.

À partir du 11 juin, les activités de certains secteurs pourront être relancées sur l’ensemble du territoire national :

• L’industrie

• Les commerces

• L’artisanat

• Les activités de proximité et les petits métiers

• Les commerces de proximités

• Les professions libérales

• Des souks hebdomadaires

Les cafés, restaurants, hammams, salles de cinémas et théâtres ne pourront pas rouvrir leurs portes au public.

Les ministères de la Santé et de l’Intérieur ont également annoncé un allègement des restrictions pour la zone 1 à partir du 11 juin :

• Exemption d’autorisation de sortie pour les déplacements au sein d’une province ou d’une préfecture

• Reprise des transports en commun avec un taux de remplissage limité à 50 %

• La circulation au sein de la région de résidence ne nécessitera plus la présentation d’une autorisation, mais de la CIN

• Réouverture des salons de coiffure et de beauté avec un taux de remplissage limité à 50 %

• Réouverture des espaces publics à ciel ouvert

• Reprise des activités sportives en plein air

Les restrictions concernent toujours des rassemblements comme les réunions, célébrations et mariages.

Dans la zone 2, les mesures d’allègement prévues sont :

• Maintien de l’autorisation de circuler

• Fin d’activité des commerces à 20 heures

• Reprise des transports en commun avec un taux de remplissage de 50 %

Toutes les mesures de restriction sont maintenues. Ces mesures d’allègement seront également appliquées à partir du 11 juin.