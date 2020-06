Comment l'aéroport Mohammed V se prépare à la reprise

En perspective de la reprise des activités, la première plateforme aéroportuaire du royaume, qui accueille plus de 40 % du volume du trafic aérien au Maroc, a déployé un dispositif draconien pour garantir un environnement sain et rassurant aux passagers transitant par ce hub aérien.

Mesures sanitaires strictes

Désinfection intensive, distanciation physique, circuits tracés et caméras thermiques dernier cri, l’aéroport de la métropole ne lésine pas sur les moyens pour garantir aux passagers une expérience de voyage saine et confortable et restaurer la confiance dans le transport aérien, un des secteurs économiques qui paie le plus lourd tribut de la crise sanitaire.

Pour se conformer aux consignes sanitaires, l’aéroport prévoit l’adaptation des procédures d’exploitation aux contraintes liées à la gestion de la situation pandémique et des mesures strictes pour le maintien de la distanciation physique au niveau de tous les espaces d’accueil des passagers.

“Ces mesures se traduisent par la mise en place d’un dispositif qui permet de protéger les passagers aussi bien que le personnel de l’aéroport” Abdelhak Mazour, directeur de l’aéroport Mohammed V

Il est question également du renforcement des opérations de nettoyage et de désinfection des installations aéroportuaires, et de la diffusion de messages de sensibilisation au respect des gestes barrières. “Dans le cadre du plan de reprise de l’activité aéroportuaire et notamment l’accueil des passagers, une série de mesures ont été mises en œuvre par l’Office national des aéroports (ONDA) en coordination avec les départements ministériels concernés, notamment l’Intérieur et la Direction générale de l’aviation civile relevant du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale”, a indiqué le directeur de l’aéroport Mohammed V, Abdelhak Mazour dans une déclaration à la MAP, au terme d’une visite de presse pour présenter aux médias les préparatifs de la reprise de l’activité aérienne à l’aéroport.

“Ces mesures se traduisent principalement par la mise en place d’un dispositif qui permet de protéger les passagers aussi bien que le personnel de l’aéroport”, a-t-il expliqué, citant à titre d’exemple un dispositif signalétique au sol qui rend possible l’observation de la distanciation physique.

Sensibilisation et prise en charge

Il s’agit également d’un certain nombre de panneaux qui indiquent les consignes générales de santé telles que le port du masque, le lavage régulier des mains et l’utilisation de gel hydroalcoolique. Des messages sonores en langues arabe, française et anglaise seront diffusés pour attirer l’attention des passagers quant au respect de ces mesures tout au long de leur passage dans l’aéroport, a-t-il ajouté. Pour la détection des passagers suspects, l’aéroport s’est doté d’une caméra thermique hypersophistiquée qui permet de détecter le passage de plusieurs usagers simultanément pour davantage de fluidité, tout en ciblant les températures qui dépassent la tolérance.

“L’aéroport prévoit également un protocole de prise en charge des passagers ou du personnel suspect, qui est déployé par le ministère de la Santé pour évacuer ou réexaminer ces cas afin de s’assurer de la véracité de la contamination”, explique Abdelhak Mazour.

Guide de protection

En marge de cela, l’ONDA a publié un guide de protection qui reprend pratiquement toutes les mesures instituées par les instances sanitaires, afin de protéger tous les usagers de l’aéroport, fait savoir le directeur de l’aéroport casablancais. L’ONDA a mis en place un plan de reprise de l’activité des aéroports du Maroc, pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour les passagers aériens.

Ainsi, l’expérience passager intègre désormais une nouvelle dimension, celle d’assurer un accueil sain et rassurant dans les aéroports, et ce, à travers un dispositif totalement réadapté.

Le dispositif déployé par l’ONDA porte sur l’exploitation aéroportuaire et la gestion des flux, la sensibilisation et l’information, les opérations de nettoyage et de désinfection, ainsi que les mesures d’alerte épidémique.

(avec MAP)