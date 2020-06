SOPRIAM, importateur des marques Peugeot, Citroën et DS, emménage dans son nouveau siège au Boulevard Moulay Slimane à Casablanca.

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les espaces de vente répondent aux nouveaux usages d’une clientèle toujours plus exigeante en termes d’expérience digitale, de proximité et de service personnalisé.

À l’occasion de sa nouvelle installation, M. Tarafa Marouane, Président Directeur Général de SOPRIAM, déclare : « Ce nouveau siège marque une nouvelle étape importante dans le développement de SOPRIAM et reflète notre volonté de favoriser l’agilité, la collaboration et la créativité de nos équipes pour mieux accompagner notre clientèle ».

Le site qui a nécessité un investissement de 50 Millions de Dirhams compte 3 étages et accueille l’ensemble de ses directions opérationnelles et exécutives. Il s’étale sur une superficie globale de 13000m2 et se caractérise par une architecture moderne, novatrice, fonctionnelle et parfaitement ergonomique.

Répondant au besoin de confort des employés et clients, le nouveau siège SOPRIAM est entièrement climatisé et bénéficie d’une isolation acoustique dans les espaces bureaux. Il est également totalement respectueux des normes de sécurité et est ainsi doté d’un système de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

Nouveau fer de lance de SOPRIAM, le nouveau siège accueille les Showrooms des marques Peugeot, Citroën et DS Automobile en rez-de-chaussée avec près de1500m² de surface d’exposition et 600 m² de mezzanine, pour mettre en valeur les différents modèles des 3 marques. 3 étages sont, par ailleurs, réservés aux espaces bureaux sur 5600 m², un réfectoire de 250 m² et 15 salles de réunion. Sans oublier que 140 places de parking réparties en 2 sous-sols sont disponibles. L’édifice offre également des espaces de détente, un centre de formation, un auditorium, ainsi que plusieurs locaux techniques, et plus de 5000 m² d’ateliers entièrement dédiés au Service Après-Vente (Mécanique et Carrosserie).

Le Service Après-vente ne sera opérationnel au niveau du nouveau siège que dans 3 mois et sera toujours assuré à l’Avenue des FAR.

Ainsi l’activité carrosserie se fera comme d’habitude au sein de l’atelier Avenue des FAR, de même que l’ensemble des prestations de la mécanique telles que l’entretien, les révisions périodiques, les réparations et les pneumatiques. Ces 2 ateliers ont été entièrement aménagés et rénovés pour accueillir les clients, qui auront également accès, dans le même bâtiment, à un magasin moderne de pièces de rechange qui dessert les ateliers ainsi qu’à un comptoir de vente externe des pièces.

Par ailleurs, et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le nouveau siège, ainsi que tout le réseau SOPRIAM à travers le Maroc, répondent à toutes les conditions de sécurité concernant les mesures barrières, telles que l’équipement en masques ou visières, gants et gels hydro-alcoolique, la sensibilisation des employés quant au respect des mesures d’hygiène et des distances de sécurité, la limitation de tout contact physique avec autrui, une prise de température des collaborateurs lors de leur arrivée, le traçage au sol dans les showrooms et ateliers SAV, et enfin le traitement des voitures lors de la réception et restitution dans les ateliers SAV.

Autant de mesures prises par SOPRIAM pour préserver la santé des clients et collaborateurs, assurer le service aux clients et pouvoir les accueillir dans son nouveau siège dans les meilleures conditions.