“On demande de l’aide et nous n’avons rien” : face aux banques, les entrepreneurs désarmés

Il y a clairement un décalage entre ce qui a été présenté sur ces solutions d’aide financière, et ce qui se passe sur le terrain. On demande de l’aide et nous n’avons rien. On est en train de crever !” témoigne Brahim Belghiti, chef d’entreprise et dirigeant de la startup Pickalty, basée à Kénitra et opérant dans le secteur logistique. Que cela concerne les nouveaux plans de financement Intelaka lancés en février dernier ou les plus récents prêts Damane Oxygène pour faire face à la crise du coronavirus, nombre de TPE et PME semblent avoir des difficultés à obtenir les fonds nécessaires pour la suite de leur activité.

À la toute fin du mois de mars, l’entrepreneur nous affirmait déjà : “Les seuls crédits que nous avons concernent notre flotte de véhicules. J’ai fait la démarche…