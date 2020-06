Le HUAWEI Y5p vient d’être officiellement lancé à un prix extrêmement attractif

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Chaque année, pas moins de 400 millions d’utilisateurs dans le monde optent pour des smartphones d’entrée de gamme, mais ils le font sans réellement choisir des smartphones qui puissent leur offrir les meilleures performances et fonctionnalités possibles. Aujourd’hui, acquérir un smartphone d’entrée de gamme qui soit de grande qualité et qui soit extrêmement performant est devenu un impératif majeur.

Huawei lance le nouveau HUAWEI Y5p

Le HUAWEI Y5p est le tout dernier né de la série HUAWEI Y. Ce nouveau smartphone démocratise plus que jamais les produits de haute qualité de Huawei, rendant ainsi l’expérience premium de Huawei accessible à tous. Auparavant, les téléphones d’entrée de gamme présentaient deux problèmes principaux. Tout d’abord, ils se caractérisaient par leur qualité très approximative et par leur durée de vie très réduite. Deuxièmement, les utilisateurs rencontraient presque toujours de mauvaises expériences avec ce type de produits. Aujourd’hui, la série Y de HUAWEI fait table rase de tous ces problèmes et améliore considérablement l’expérience utilisateur. Il suffit de se pencher sur les HUAWEI Y9 et HUAWEI Y7p pour constater à quel point ces deux modèles d’entrée de gamme parviennent parfaitement à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Les trois principales préoccupations des utilisateurs résident dans l’autonomie de la batterie, mais aussi dans la fluidité et dans la durabilité du produit. Aujourd’hui, la série HUAWEI Y remplit toutes ces conditions et propose en outre un grand écran, mais aussi une immense capacité de stockage. De plus, elle donne accès à une expérience utilisateur très aboutie, et ce grâce à la présence du système d’exploitation EMUI innovant de Huawei. En termes de durabilité, la série Y de HUAWEI a passé haut la main tous les essais extrêmement stricts de Huawei, mais aussi le très contraignant test TTF. Un tel palmarès garantit à ce smartphone une fiabilité et une durabilité à toute épreuve.

Un design élégant au quotidien

Le HUAWEI Y5p utilise un écran LCD de 5,45 pouces de haute qualité avec un rapport d’écran de 18:9. De telles caractéristiques lui permettent d’afficher au moins 10 % de contenu en plus en comparaison avec un écran traditionnel dont le rapport est de seulement 16:9. Côté cosmétique, le dos du HUAWEI Y5p abrite un design matriciel parfaitement reconnaissable, en plus d’une surface finement gravée qui résiste aux empreintes digitales. L’ensemble du corps du smartphone est profilé et agréable à tenir en main. Le HUAWEI Y5p est équipé d’un appareil photo arrière de 8 Mpx et d’un appareil photo avant de 5 Mpx. Le capteur avant est capable de détecter le niveau de lumière ambiante et donc d’ajuster automatiquement la netteté des photos en fonction de la luminosité. Il est également capable de reconnaître votre visage.

En termes d’autonomie, le HUAWEI Y5p utilise une batterie de 3020mAh (valeur typique). Selon les données collectées lors de tests officiels, le smartphone permet aux utilisateurs de lire des vidéos pendant 17 heures en continu ou de surfer sur internet (connexion 4G) pendant 13 heures sans interruption. Mieux encore, le HUAWEI Y5p est doté du mode d’économie d’énergie HUAWEI AI qui permet d’optimiser la batterie de votre téléphone en un seul clic (accès aux modes d’économie d’énergie parmi lesquels le mode Ultra Power Saving).

Et afin de résoudre efficacement le problème de la lenteur des réponses, le HUAWEI Y5p comprend une riche dotation qui se compose d’une mémoire de 32 Go, d’un processeur MTK octa-core et enfin de la technologie de programmation intelligente gérée par IA. Cette dernière permet de maintenir intactes la fluidité et la réactivité, et ce même après une utilisation prolongée.

On peut donc le déduire de tout ce qui précède : le petit prix du HUAWEI Y5p ne l’empêche pas de vous délivrer des performances impressionnantes, des fonctionnalités incroyables et un design impeccable.

Le Huawei Y5p sera disponible au Maroc à partir du 10 juin. Il sera proposé au prix de 899 dhs.