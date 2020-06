Youssoufi, les années UNFP

Si les circonstances avaient permis à El Fassi et Ben Barka de se connaître et de se découvrir davantage à travers des débats politiques et intellectuels et à travers un travail quotidien commun, il n’y aurait jamais eu de scission au sein de l’Istiqlal”, raconte Abderrahmane Youssoufi. Près de 60 ans après la naissance de l’Union nationale des forces populaires (UNFP), suite à une scission avec le Parti de l’Istiqlal, cette phrase de l’ancien Premier ministre sonne comme un regret.

La révolte des “jeunes”

Au lendemain de l’indépendance, la direction du Parti de l’Istiqlal n’est pas disposée au changement, au grand dam des jeunes cadres de l’époque. L’appui de Allal El Fassi ne leur ouvrira pas la porte du comité exécutif de son parti. La commission politique, composée de jeunes et menée par Mehdi Ben Barka et Fqih Basri, voit ainsi le jour. Cette nouvelle…