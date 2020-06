Soutenir en achetant, est-ce compatible ? L’initiative d’acquisition de la FNM fait débat

Face à la pandémie de coronavirus, expositions, projets de résidences, biennale et ventes aux enchères ont été suspendus « jusqu’à nouvel ordre ». Comme pour d’autres secteurs, cette mise à l’arrêt brutale a crucifié le maillon le plus faible de la chaîne : les artistes, déjà fragiles et précaires du monde d’avant Covid-19. La fondation nationale des musées (FNM), organe gérant les musées du Royaume, s’est saisie de ce dossier brûlant et clivant et a décidé de dégager 6 millions dirhams pour acquérir des œuvres d’artistes, en priorité émergents, et donc « aider » les créateurs en difficulté. À cette somme s’ajoute deux chèques de 300.000 dirhams, soit 600.000 dirhams, offerts par un Marocain « haut placé » et un Français né au Maroc, tous deux ayant souhaité rester discrets sur leur don. « La réflexion de renforcer le fonds de la fondation nationale des musées, qui comprend des œuvres d’art moderne et contemporain issues essentiellement de…