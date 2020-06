Karim Lamrani: Le Joker de Hassan II

On l’appelle l’homme au cigare. Premier ministre multirécidiviste du temps de Hassan II, directeur général de l’Office chérifien des phosphates pendant plus de deux décennies, le nom de Karim Lamrani évoque richesse, pouvoir et discrétion. Grand commis de l’Etat, premier technocrate du royaum. Homme fort du règne pour les uns, façade rassurante pour les autres… Karim Lamrani a surtout été le Premier ministre des transitions, dépêché par Hassan II à chaque fois que ce dernier se trouvait au creux de la vague. En août 1971, alors que le Maroc tremble encore après la tentative de coup d’Etat à Skhirat, Karim Lamrani, ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement précédent, endosse sa nouvelle fonction de Premier ministre avec flegme et assurance. « Personne ne voulait de cette responsabilité, se souvient un ministre de l’époque. Toute la classe politique était fébrile, plongée dans la psychose du putsch avorté. » Lamrani, lui, accepte sans rechigner, prêt à rendre service à la patrie comme un va-t-en guerre.

