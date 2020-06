Les hôpitaux de Casablanca bientôt "dispensés" de la prise en charge des cas Covid-19

A huit jours du déconfinement, les structures hospitalières de Casablanca se préparent (déjà) à tourner la page du nouveau coronavirus (Covid-19). Selon une source à la direction régionale de la Santé, les établissements publics de santé de la Métropole, notamment le CHU Ibn Rochd, le Centre hospitalier régional (CHR) Moulay Youssef, ainsi que les différents Centres hospitaliers provinciaux (CHP) ne prendront plus en charge des cas de Covid-19 à partir du 10 juin. « Les hôpitaux vont reprendre leurs activités habituelles juste après la guérison des patients atteints de Covid-19 qui y sont actuellement hospitalisés », ajoute la même source. Ces établissements sanitaires avaient consacré une grande partie de leurs capacités d’accueil et d’hospitalisation aux patients atteints de Covid-19. Ceci se justifiait par l’état d’urgence sanitaire et par le besoin de se préparer à la prise…