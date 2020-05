“Il est temps d’impliquer davantage le secteur socio-économique dans le financement”: ce que veulent les responsables du secteur de la recherche

Alors que les études relatives au Covid-19 se multiplient dans le monde, pour répondre aux défis liés à la pandémie, la nécessité de renforcer le secteur de la recherche scientifique au Maroc apparaît plus que jamais nécessaire. En janvier 2019, le ministre de l’Éducation nationale Saaïd Amzazi avait déclaré que le budget alloué à la recherche et au développement était de l’ordre de 0,8 % en 2017. Le pays, qui avait donc dépensé cette année-là près de 14 milliards de dirhams selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU), se situait à l’échelle du continent en troisième position derrière l’Égypte et l’Afrique du Sud en matière de dépenses, mais reste mal classé à l’échelle internationale.

La crise sanitaire actuelle a mis en lumière les défaillances du secteur de la recherche…