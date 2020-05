CVE : deuxième phase d’aide aux ménages du secteur informel à partir de jeudi

Le Comité de veille économique (CVE) vient d’annoncer, ce mardi 12 mai au soir, le lancement de la deuxième phase de l’opération de soutien aux ménages du secteur informel. Programmée pour le jeudi 14 mai, elle se basera sur “les déclarations déjà enregistrées et tiendra compte de contrôles effectués par l’Administration.”

“La procédure de retrait des aides est identique à celle de la première opération. Elle s’appuie notamment, sur des messages SMS envoyés, sur les téléphones portables des chefs de ménage concernés”, indique le communiqué du CVE.

Afin d’éviter l’encombrement des points de retrait, en cette période de confinement, “les messages vont être étalés sur plusieurs jours”, prévient le document.

3,9 millions de ménages soutenus

À ce jour, l’aide financière à destination des Ramedistes et non Ramedistes a concerné 3,9 millions de ménages sur 4,3 millions éligibles. L’enveloppe globale allouée pour l’opération est de 4,2 milliards de dirhams. L’opération qui se poursuit actuellement dans les zones rurales et enclavées “prendra fin cette semaine”, informe le CVE.

Le 23 mars dernier, le CVE avait fixé cette aide à 800 dirhams pour les ménages de deux personnes ou moins, 1000 dirhams pour les ménages formés de trois à quatre personnes et 1200 dirhams pour les ménages de plus de quatre personnes.