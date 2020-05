Tout ce qu’il faut savoir sur l’application de traçage Wiqayatna

Depuis quelques semaines on ne parle que d’elle. On ne connaît pas sa date de sortie, mais on en sait désormais un peu plus sur les équipes chargées de son développement ainsi que son déploiement. Elle, c’est Wiqayatna (“notre prévention” en français), l’application de “notification d’exposition” au coronavirus dont le développement a été piloté par les ministères de la Santé et de l’Intérieur.

Ce 11 mai, Abdelhak El Harrak, gouverneur directeur des Systèmes d’information et de communication au ministère de l’Intérieur, et Mohamed Lyoubi, directeur du département d’Épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, ont enfin levé le voile sur l’un des secrets les moins bien gardés du royaume. Fonctionnement, avancée du développement, objectifs assignés à l’application, voici tout ce qu’il faut savoir sur Wiqayatna.

Comment ça…