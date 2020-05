Entre déconfinement et reprise du virus, le bilan de la pandémie dans le monde

Le Covid-19 a fait au moins 280.693 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche 10 mai à 19 h GMT. Au moins 4.070.060 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 79.522 morts, selon l’université Johns Hopkins. Mais avec 776 décès enregistrés dimanche en 24 heures, ils ont connu le bilan quotidien le plus bas depuis mars. Depuis plusieurs semaines, ils déploraient entre 1.000 et 2.500 morts chaque jour.

Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 31.855 morts, l’Italie (30.560), l’Espagne (26.621) et la France (26.380). La pandémie a tué plus de 20.000 personnes en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, selon un bilan à 18 h 25 GMT, dimanche 10 mai.

Confinement prolongé au Royaume-Uni

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir la prolongation du confinement, décrété le 23 mars, au moins jusqu’au 1er juin, date à laquelle il espère pouvoir rouvrir progressivement magasins et écoles primaires.

Il a dit viser une réouverture de certains bars et restaurants début juillet, et annoncé sa volonté d’instaurer “bientôt” une quarantaine pour les personnes entrant par avion au Royaume-Uni, deuxième pays le plus endeuillé après les États-Unis. Aucune mesure de quarantaine ne s’appliquera aux voyageurs en provenance de France “à ce stade”, a aussitôt précisé la présidence française.

Le virus repart à Wuhan et à Séoul

La Chine a relevé dimanche le niveau de risque épidémiologique dans un quartier de Wuhan, après la découverte d’un cas de Covid-19, le premier depuis le 3 avril dans la ville berceau de la pandémie.