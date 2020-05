Meriem Belqziz : “Le Maroc a une carte à jouer sur les services à distance”

Victime de la résistance de taxis casablancais réfractaires à digitalisation du transport urbain, l’ex-DG d’Uber et ex-BCG Meriem Belqziz est bien placée pour apprécier les progrès fulgurants de la dématérialisation par temps de coronavirus. Pour elle, cette phase est féconde en opportunités.

Activer rapidement le RSU

Miser sur les services de proximité digitalisés

Le registre social unifié devait permettre de distribuer des aides directes aux plus démunis au moment de la suppression de la caisse de compensation. Or, ce mécanisme n’a jamais été mis en place. Dès lors que l’Etat a pu, durant la parenthèse Covid-19 verser des subsides à des Ramedistes et des non-Ramedistes, il dispose à présent des moyens de pérenniser ce dispositif. Au Brésil, le système de la Bolsa fonctionne correctement. Il s’agit de s’en inspirer en conditionnant notamment l’aide obtenue par les ménages à la scolarisation des enfants entre autres critères. Ce mécanisme a l’avantage d’impulser un comportement vertueux chez les bénéficiaires.

En Europe ainsi qu’en Asie,…