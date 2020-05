L’AFEM se mobilise face au COVID

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Cette période est difficile pour les femmes chefs d’entreprises appelées à faire face aux difficultés de gestion de leurs activités professionnelles… en étant confinées et loin de leurs outils de travail.

Cette contribution de l’AFEM proposée à ses membres est en phase avec les objectifs de l’association appuyés sur les valeurs essentielles que sont : la solidarité, l’écoute, le soutien…

Outre les nombreux liens et informations utiles sur le site : www.afem-covid-19.info qui leur sont communiqués pour une meilleure approche en cette période de crise et de confinement comme à la préparation de l’après confinement et le redéploiement des activités ; une rubrique FORUM leur est dédiée afin de permettre à celles-ci d’échanger, de communiquer et de se soutenir sur des actions communes des best practices voire même des mutualisations d’actions.

Impactées directement ou indirectement nos membres le covid a eu des répercussions désastreuses sur certains secteurs en majorité représente au sein de l’AFEM ;

Le site informe sur les outils de base pour mieux manager en cette période de crise en l’occurrence la prévention des risques, les mesures de soutiens aux entreprises, les mesures de soutien aux salariés ainsi que des informations sur des plateformes de formations en ligne, e-Learning , comme des plateformes d’ouvrages en ligne ….( e-commerce , marketing…digital.).

Ce site est destiné à nos membres mais reste ouvert à tout chef d’entreprise, entrepreneur ou personne à la quête d’informations utiles à la gestion de cette crise.

Un appel à solidarité à nos incubées a été lancé via une rubrique spéciale solidarité covid-19, une vitrine de produits et de services offerts par nos membres donateurs mis en vente gracieusement et dont les recettes serviront à aider les femmes porteuses de projets.

Nos membres se retrouvent par ailleurs une fois par semaine pour brainstormer et trouver des solutions. Accompagnées par des experts et des coachs ces rencontres ou TALK RAMADAN via des plateformes d’échange, webinar, sont nécessaires pour garder le lien et se retrouver.

Le site « ensemble face au covid» a pour vocation également de recueillir des idées et des suggestions de nos membres qui seront portées aux différentes instances et ce, pour porter la voix de l’AFEM en tant que force de propositions audibles .