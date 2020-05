Application de traçage mobile: quid des données personnelles ?

Peu disert sur le sujet, le ministère de l’Intérieur, qui travaille depuis quelques semaines au développement de cette application “100% marocaine” avec trois sociétés spécialisées (Valyans, Aiox Labs et Omnidata), souhaite la lancer le plus rapidement possible pour préparer le déconfinement et éviter de nouveaux foyers locaux de contamination. Contactées par TelQuel, plusieurs sources au sein desdites sociétés n’ont pas répondu ou n’ont pas souhaité donner de détails sur le développement de l’application pour des raisons de confidentialité. Initialement prévue pour le 30 avril, la première version de l’application n’a toujours pas vu le jour et aucune date officielle de lancement n’a été annoncée.

Question de consentement

Cette application permettrait à celui qui la télécharge…