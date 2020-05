Au Parlement, de quoi “l’unanimité moins un” est-elle le nom ?

Il fallait tendre l’oreille, le jeudi 30 avril, en fin de séance de vote au Parlement. Lors de l’assemblée générale consacrée à l’étude et au vote de trois projets de loi, celui relatif au dépassement du plafond des emprunts extérieurs est adopté. À “l’unanimité moins un”, précise le président de séance, Habib El Malki. Et de détailler : 394 personnes pour et une personne contre, en l’occurrence le député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), Omar Balafrej. Un vote à l’écrasante majorité, mais l’essentiel est ailleurs. Dans l’hémicycle, le député FGD interpelle le président et le questionne sur la gestion du vote. “Qu’est-ce qui se passe au niveau de la gestion, Monsieur le député ?, demande Habib El Malki. Vous savez très bien que pendant le vote il n’est pas possible d’invoquer une motion d’ordre. Même après le vote, cela n’a…