Le déconfinement s’accélère en Europe, Italie en tête

À commencer par l’Italie, pays le plus frappé du continent avec près de 29.000 morts, où les habitants sont désormais autorisés à sortir, selon des schémas variant selon les régions. À Rome, Stefano Milano, 40 ans, ne cache pas sa “joie” de regagner un peu de liberté et de pouvoir recevoir un cousin alors que son fils s’apprête à “souffler ses bougies” d’anniversaire. Mais il confie aussi sa “peur” qu’une éventuelle relance de la pandémie n’affecte ses parents âgés.

“L’urgence n’est pas terminée”, martèle la ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese. Pour le quotidien Corriere della Sera, seule la “responsabilité” de la population pourra empêcher une deuxième vague. Les commerces de détail ainsi que les bars et restaurants restent fermés et les grandes réunions de famille, les rassemblements et les pique-niques sont prohibés.

L’Espagne, où le Covid-19 a fait plus de 25.000 morts, a redécouvert samedi les joies du sport et de la promenade. Le déconfinement du pays doit se poursuivre par phases d’ici la fin juin. En Allemagne, où la levée des restrictions est déjà bien enclenchée, le ministre des Sports s’est dit favorable à une reprise de la saison de football. Ce qui ferait de l’Allemagne le premier grand championnat européen à franchir ce pas.

Du Portugal à la Serbie, de nombreux autres pays ont également allégé lundi 4 mai leurs mesures de confinement, l’Autriche, pionnière en la matière, se risquant même à une rentrée scolaire partielle, de même que certains Länder allemands. Les terrasses des cafés et des restaurants ont pu rouvrir en Slovénie et en Hongrie, excepté dans la capitale Budapest. En Pologne, des hôtels, des centres commerciaux, des bibliothèques et certains musées également. À Lisbonne, “le carnet de rendez-vous est déjà bien rempli”, confie Miguel Garcia, propriétaire d’un salon de coiffure.

Marche arrière pour d’autres pays

Hors d’Europe, le Nigeria, la Tunisie ou le Liban ont aussi levé lundi certaines restrictions. À l’inverse, le Japon a prolongé jusqu’à fin mai son état d’urgence sanitaire. Celui-ci n’implique cependant pas de mesures coercitives généralisées.