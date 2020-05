[#Restart, Ep. 3] Pour David Toledano, “les plus fragiles risquent de disparaître”

Nous travaillons à une relance depuis quelques semaines, notamment avec nos ministères de tutelle, à savoir le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie verte et numérique, et le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la ville. Nous avons maintenu l’activité de nos usines le plus longtemps possible. Dès lors que les enlèvements ont cessé et que les stocks se sont accumulés, nous avons procédé à l’arrêt d’une partie importante de nos unités de production.

Une baisse inévitable de l’activité

L’arrêt de la production est dû principalement à la chute de la demande. Depuis l’annonce du confinement, nous œuvrons avec les présidents Benhaman et Benazzouz (FNBTP et FMCI) ainsi qu’avec les pouvoirs publics pour le maintien d’un minimum d’activité…