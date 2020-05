Réactions : que pensent les politiques du projet de loi 22-20 ?

R achid Talbi Alami, membre du bureau politique du RNI

“Nous ne pouvons pas nous prononcer sur un projet de loi qui est en cours d’étude par une commission technique. La version qui circule n’est qu’un draft. Et bien que je trouve normal que les gens expriment leurs inquiétudes, il est primordial d’attendre la version finale du projet de loi, qui sera déposée au parlement. Et à ce moment-là, je pourrais me prononcer. Je pense qu’il est important de ne pas mettre de l’huile sur le feu. Au sein du gouvernement, il est normal qu’un texte qui fait l’objet de remarques ou d’oppositions soit revu par des commissions spéciales”.

Slimane El Omrani, secrétaire général adjoint du PJD

“Pour le moment, le PJD n’a pas de position officielle car notre secrétariat général ne s’est toujours pas réuni. Mais ce que je peux dire, c’est que…