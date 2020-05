Rapatriement : vent de folie sur les ambassades étrangères

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly, est tout étonné de recevoir tous les jours des emails de touristes britanniques qui souhaitent “rentrer à la maison”. “Sur quelle planète vivent-ils depuis six semaines?” Derrière l’humour transparaît le soulagement du diplomate, qui voit le bout de l’opération compliquée de rapatriement de ces ressortissants. De plusieurs milliers le mois dernier, ils ne sont plus que quelques dizaines aujourd’hui à être toujours bloqués au Maroc en raison des restrictions de déplacements liées à l’épidémie de coronavirus. Au cours de cette période, les chancelleries, d’ordinaire tranquilles, se sont muées en cellules de crise improvisées et les employés en standardistes prêts à répondre, sept jours sur sept, aux appels angoissés des touristes pris au piège de la fermeture des frontières maritimes, terrestres et aériennes. En moins de deux mois, ces…