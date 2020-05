D’après un communiqué de la CGEM, ces guides téléchargeables ont été établis selon les entreprises. Ainsi, un des guides pratiques des mesures préventives et sanitaires Covid-19 sera destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), le deuxième sera destiné aux grandes entreprises et le troisième pour l’audit interne sanitaire Covid-19.

La CGEM a également prévu un kit de formation aux mesures sanitaires au profit de l’ensemble du personnel des entreprises, note le communiqué qui précise que ces outils ont été présentés le mercredi 29 avril lors de la réunion du Comité de veille économique (CVE).

“Notre objectif, à travers la mise en place de ces outils, est de permettre aux entreprises, notamment les TPE et PME, d’appliquer les mesures préventives et sanitaires sur les lieux de travail. Leur utilisation est un prérequis important pour garantir une conformité exemplaire et limiter le plus possible les risques de propagation de la pandémie”, indique M. Mohamed Bachiri, président de la Commission “Innovation et développement industriel” qui a piloté l’élaboration de ces guides.