La DGSN désormais dotée d’une application pour pister vos déplacements

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé ce mardi 21 avril une application permettant à ses agents de suivre la circulation des citoyens. Celle-ci devrait permettre, selon l’agence de presse MAP, de garantir le respect de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 20 mai en limitant les déplacements non nécessaires des citoyens.

Développée par des techniciens et ingénieurs relevant de la direction des systèmes informatiques et de la communication de la DGSN, cette application permet aux policiers de “consulter les points de contrôle par lesquels est passé le citoyen auparavant, ce qui facilite le suivi de ses déplacements”. Ainsi, les agents pourront déterminer les déplacements qui constituent une violation des dispositions imposées par l’État d’urgence sanitaire. L’application leur permettra de contrôler les passages des citoyens d’un point de contrôle à l’autre et de déterminer la nécessité de ces déplacements.

Selon le commissaire Anass Bouklane, chargé de la section du développement des applications de smartphone dans la direction des systèmes informatiques et de la communication de la DGSN, l’utilisation de l’application a d’ores et déjà débuté dans les villes de Rabat, Salé, et Témara dans un premier temps, avant d’être généralisée à l’ensemble des villes du royaume.