Fidèles au poste, malgré le coronavirus

A nouar, 43 ans, inspecteur de police

“Le risque de contamination est particulièrement important pour nous, mais on le considère comme un nouveau risque lié au métier de policier ” “La police et les Forces auxiliaires sont mobilisées pour faire respecter le confinement, mais leurs effectifs sont insuffisants pour une ville aussi grande que Casablanca. On tente tout de même de faire de notre mieux, Le risque de contamination est particulièrement important pour nous, mais on le considère aujourd’hui comme un nouveau risque lié au métier de policier. Les agents de la circulation continuent ainsi d’assurer la circulation comme avant le début de la pandémie. Des officiers circulent dans les quartiers avec les moqqadems afin de contrôler le respect de l’état…