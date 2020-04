Tarik El Malki : " Cette crise doit contribuer à remettre en question l'idéologie ultra-libérale des décideurs politiques."

Quelle forme prendra cette crise et quelle impact aura-t-elle sur l’économie marocaine ? Cette crise sanitaire qui s’est muée en crise économique, la pire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, va probablement engendrer l’une des pires récessions économiques de l’histoire moderne des pays. Les estimations des principales institutions internationales sont de plus extrêmement alarmistes. Et à en croire le FMI, «nous n’avons jamais vu l’économie mondiale s’arrêter net. C’est bien pire que la crise de 2008».

Aussi , au Maroc comme ailleurs, cette crise met en lumière, sur le plan économique, deux grands phénomènes qui se juxtaposent et dont il faudra gérer les effets de manière simultanée, et c’est la principale difficulté. En effet , cette crise exerce un double choc, sur l’offre et sur la demande. Nous pouvons difficilement éviter les conséquences en termes d’emplois du choc sur l’offre….