Au bord de la faillite, cafés et restaurants appellent le gouvernement à l'aide

L’Association nationale des cafés et restaurants du Maroc (ANPCRM) a tiré la sonnette d’alarme sur la faillite de milliers d’établissements, et la perte de revenus pour leurs employés, dont beaucoup ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), du propre aveu des employeurs. L’ANPCRM a envoyé le 31 mars dernier une lettre au chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, l’appelant à intervenir afin de sauver le secteur. Celle-ci a été suivie d’une missive, dont TelQuel Arabi détient copie, envoyée le 11 avril au ministère de l’Economie et des Finances et au Comité de veille économique (CVE), dans laquelle l’association se plaint « du refus des banques de leur octroyer des crédits afin d’affronter les conséquences de la crise ».

Un appel à l’aide au gouvernement

