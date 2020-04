[#Restart, Ep.1] Le face-à-face : Akhannouch - El Azami El Idrissi

Dans une tribune publiée cette semaine par nos confrères d’Aujourd’hui le Maroc, Medias24 et Hespress, le ministre de l’Agriculture et président du RNI, Aziz Akhannouch, écarte l’éventualité même d’une politique d’austérité, et défend le recours à l’endettement pour encourager une relance keynésienne de l’économie face à la crise provoquée par le coronavirus. Dans une tribune adressée à TelQuel, Driss El Azami El Idrissi, ministre délégué au Budget entre 2012 et 2016, prône, quant à lui, une politique économique basée sur la précaution budgétaire et la préservation scrupuleuse des équilibres macroéconomiques, sur fond de défense de son bilan. Morceaux choisis de deux conceptions de la relance que tout oppose.

Aziz Akhannouch: Le keynésien

Driss El Azami : L’austère

“Le moment n’est pas à l’austérité…