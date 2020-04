Laclasse.ma, une plateforme de e-learning lancée par des MRE pour les profs et élèves marocains

C’est l’une des belles initiatives nées pendant la crise du Covid-19. Alors que les écoles sont fermées depuis le 16 mars, de jeunes Marocains résidant à Paris viennent de lancer Laclasse.ma, une plateforme de e-learning à destination des professeurs et étudiants marocains. Opérationnelle depuis le 13 avril, cette plateforme interactive gratuite et destinée à tous les niveaux d’enseignement et disciplines permet aux enseignants de faire leurs cours en live après avoir préalablement invité leurs élèves à s’inscrire. Ils bénéficient également d’une panoplie d’outils virtuels pour organiser au mieux leurs cours.

À distance et solidaires

“La crise actuelle a été l’élément déclencheur de ce projet. On a eu pas mal de remontées de profs qui voulaient vraiment faire de leur mieux pour enseigner, et d’étudiants qui galéraient pour continuer à suivre leurs cours pendant cette période”, explique à TelQuel Sofia Cherfaoui, chargée des relations médias pour la plateforme qui a…